Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Seit dem zyklischen Hoch von Anfang September bei 19,64 USD befindet sich der Silberpreis im Korrekturmodus, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Inzwischen habe der beschriebene Konsolidierungsimpuls ein sehr interessantes Ausmaß erreicht: So könne die angeführte Atempause letztlich als lehrbuchmäßiger Pullback an die Kumulationsunterstützung aus dem 38,2%-Fibonacci-Retracement der Abwärtsbewegung von Juli 2016 bis November 2018 (16,62 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 16,55 USD) und der Nackenlinie des jüngsten Doppelbodens (16,21 USD) interpretiert werden. An den letzten, nahezu deckungsgleichen, Wochentiefs könnten Anleger zudem erkennen, dass die Marktteilnehmer die angeführte Bastion tatsächlich als solche wahrnehmen würden. Letztlich werde also die kleine Bodenbildung untermauert, die darüber hinaus Teil des größeren unteren Umkehrprozesses der letzten Jahre sei. Ein Bruch des kurzfristigen Abwärtstrends (auf Tagesbasis akt. bei 17,76 USD) würde in diesem Kontext für ein zusätzliches Ausrufezeichen sorgen. Die horizontalen Hürden bei rund 18,50 USD würden im Erfolgsfall als nächstes Anlaufziel dienen. Oberhalb des Mehrjahreshochs bei 21,11 USD wäre auch die große Bodenbildung vervollständigt. (04.12.2019/ac/a/m)



