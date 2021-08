Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) bewegte sich in den vergangenen Wochen weiter nach unten, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Nachdem die Unterstützung bei 25,65 USD durchbrochen worden sei, sei es auf niedrigem Niveau zu einer Stabilisierung gekommen. Zuletzt sei der Kursverlauf von unten an dieser Hürde gescheitert.



Weitere Abgaben seien ausgehend von 25,65 USD direkt möglich. Unterhalb des Abwärtstrends könnten bald auch die 24,18 USD wieder erreicht werden. Schaffe Silber jedoch den Ausbruch über die bei 25,65 USD liegende Hürde sowie den Abwärtstrend, werde eine Erholung bis in den Bereich 26,62 USD schnell möglich. (03.08.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



