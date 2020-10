Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Nach dem dynamischen Kursanstieg von unter 12 USD auf fast 30 USD gönnt sich der Silberpreis seit Anfang August eine Verschnaufpause, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zur Wahrheit gehöre allerdings auch, dass das beschriebene Kräftesammeln ebenfalls heftig ausgefallen sei. Letztlich sei es aber nur zu einem lehrbuchmäßigen Pullback an die Nackenlinie der langjährigen Bodenbildung bei 21 USD gekommen. Solange diese Kernunterstützung nicht verletzt werde, würden die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt an ihrer Einschätzung eines gesunden Luftholens festhalten. Damit sei dieses Level weiter als strategische Absicherung prädestiniert. Auf Tagesbasis schlage sich die jüngste Kursentwicklung in einer Korrekturflagge nieder. Dabei handele es sich klassischerweise um ein trendbestätigendes Kursmuster. Vor diesem Hintergrund würde ein Spurt über die Tiefs aus den Jahren 2011/2012 bei gut 26 USD bzw. über die obere Flaggenbegrenzung (akt. bei 26,95 USD) die Börsenampel für das Edelmetall wieder auf "grün" springen lassen. Lohn der Mühen wären im Erfolgsfall neue Bewegungshochs oberhalb der Marke von 29,84 USD. Jenseits des bisherigen Jahreshochs würden die Hochpunkte bei gut 35 USD das nächste Anlaufziel definieren. (21.10.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



