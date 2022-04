Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den Vorwochen nochmals über die 25,84 USD bewegen, was sich jedoch schnell als Bullenfalle darstellte, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien daraufhin wieder klar zurückgerutscht, um den gebrochenen Abwärtstrend zu erreichen.



Es biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich des mittelfristigen Aufwärtstrends bei derzeit 23,00 USD. Sollte Silber aber auch unter dieses Niveau rutschen, bestehe die Gefahr, wieder in Richtung 21,99-21,50 USD zu fallen. Bullisch werde es aus aktueller Sicht erst wieder oberhalb der 25,84 USD, was sich vorerst nicht andeute. (26.04.2022/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >