Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Auch wenn Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) in den vergangenen Tagen unter Druck geraten ist - die Outperformance gegenüber Gold ist augenfällig, so Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär".Das Umfeld könnte natürlich besser sein. Die letzten Tage hätten Spuren hinterlassen. Nicht nur bei Silber selbst, sondern auch bei den Silberaktien. Das Gute für Anleger: Sie hätten heute und in den kommenden Tagen eine bessere Chance, die neue Aktie im Bereich des IPO-Preises einzusammeln. Damit würden auf Sicht der kommenden Monate höhere Kursgewinne winken. Dass das Papier deutlich nach oben ziehen werde, sei sehr wahrscheinlich. Das gleiche Management-Team habe im vergangenen Jahr eine Goldaktie auf dem Markt gebracht, die binnen drei Monaten 400 Prozent an Wert habe zulegen können. Auch damals sei die Aktie zu einem Zeitpunkt auf dem Markt gekommen, der eher als schwierig habe betrachtet werden müssen: Kurz nach dem Corona-Crash. Doch die anschließende Rally habe diejenigen belohnt, die mutig gewesen seien mit satten Gewinnen. Wiederhole sich die Geschichte?Nun, an der Börse gebe es keine Garantien. Doch das Umfeld ähnle sich. Es seien aktuell nur die IPO-Aktien von 0,50 Kanadischen Dollar handelbar und keine Aktien aus irgendwelchen früheren Finanzierungsrunden. Eine saubere Aktienstruktur also. Das sollte der Aktien bei einem wieder steigenden Silberpreis Auftrieb geben. (02.03.2021/ac/a/m)