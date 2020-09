Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Die langfristige Bodenbildung der letzten Jahre hat ihre Wirkung auf den Silberpreis nicht verfehlt, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So habe der Spurt über das alte Mehrjahreshoch aus dem Jahr 2016 bei 21,11 USD schnelle Anschlussgewinne bis fast 30 USD nach sich gezogen. Danach sei es allerdings auch zu einer temporären Verschnaufpause gekommen - inklusive eines Korrekturtiefs bei 23,42 USD. Vor diesem Hintergrund sei ein Monatsschlusskurs oberhalb der Marke von 26 USD wichtig gewesen, denn dadurch hätten die Tiefs von 2011/12 per Monatsultimo herausgenommen werden können. Dieses Level fungiere in Zukunft als erste Unterstützung. Als strategische Absicherung sei indes die Nackenlinie der langjährigen Bodenbildung bei 21 USD prädestiniert. Die Bedeutung dieser Marke werde zusätzlich durch die Ichimoku-Analyse untermauert. Schließlich verlaufe der "Kijun" mittlerweile ebenfalls in diesem Dunstkreis (20,73 USD). Da der Silberpreis oberhalb dieser Linie sowie oberhalb seiner "Wolke" notieret, könnten Anleger gemäß dieser trendfolgenden Strategie von einem intakten Haussetrend ausgehen. Die Hochs bei rund 36 USD - verstärkt durch eine alte Aufwärtstrendlinie (akt. bei 35,22 USD) - würden dabei das nächste Anlaufziel definieren. (02.09.2020/ac/a/m)

