Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die steigenden Renditen sorgen weiter für Druck bei Gold und Silber, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Jon Deane, mittlerweile CEO bei Trovio, sehe Silber als den besten Trade. Die Zeichen aufziehender Inflation seien bereits da. Seiner Ansicht nach sei es noch immer schwierig, physisches Silber zu bekommen. "Es besteht die Gefahr eines echten Silber-Squeeze im laufenden Jahr", sage er dem Internetportal kitco.com. Er gehe davon aus, dass der Silberpreis den Goldpreis outperformen werde. "Silber kann durchaus bei 40 bis 50 Dollar im laufenden Jahr handeln und auch ein Ausflug in Richtung 60 Dollar ist möglich", sage Deane. Er erinnere aber auch daran, dass Silber ein hochvolatiles Investment sei. Nur weil Silber auf 60 USD im laufenden Jahr steigen könne, bedeute dies nicht, dass es das Jahr auch dort beende. Er selbst ziehe den Besitz von physischem Silber vor. Er erinnere allerdings auch daran, dass Gold und Silber einen schwächeren US-Dollar benötigen würden. Aber dieses Szenario sehe er in den kommenden Monaten aufziehen."Der Aktionär" sei vorsichtig mit Blick auf einen möglichen Silber-Squeeze. Der Preis werde stark von der Comex beeinflusst. Auch wenn es wünschenswert wäre, dass der Preis hauptsächlich oder ausschließlich über den physischen Markt bestimmt werde, so zeige die Vergangenheit doch, dass die Terminmärkte eine entscheidende Rolle spielen würden. Dennoch: Wenn der Nebel um die steigenden Renditen in den USA sich gelichtet habe, dann sollte der Silberpreis von der aufziehenden Inflation profitieren. Und mit ihm natürlich auch die Silberminenaktien. (03.03.2021/ac/a/m)