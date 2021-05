Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber-Chartanalyse der BNP Paribas:



Rückblick: Bei Silber kam es in den vergangenen Wochen zu einem deutlichen Anstieg, nachdem unterhalb der 26,82 USD eine bullische Trendwende nach oben aufgelöst wurde, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDELMETALL" der BNP Paribas hervorgeht.



Ausblick: Das mit dem Rückfall auf die Ausbruchszone bei 26,62 USD an den Vortagen bestätigte Kaufsignal könnte Silber noch weiter nach oben führen. Nachdem die 28,31 USD durchbrochen worden seien, biete sich weiterer Spielraum bis in den Bereich der 30,00 USD. Ausgehend von dieser Widerstandszone könne ein Rücklauf einkalkuliert werden. Abgaben unter 26,62 USD seien hingegen zu vermeiden, um das Kaufsignal nicht zu gefährden. (18.05.2021/ac/a/m)



Finanztrends Video zu Silber



mehr >