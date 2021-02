Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) konnte sich in den Vorwochen stark nach oben bewegen und dabei sogar direkt ein neues kurzfristiges Hoch erreichen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien aber an der Hürde bei 29,85 USD gescheitert und klar zurückgefallen.



Die Ausbruchszone bei 25,65 USD werde zunächst mit einem Pullback bullisch bestätigt. Dies biete die Chance, die Rally wieder in Richtung der 29,85 USD aufzunehmen. Sollte der Ausbruch anschließend auf ein neues Hoch gelingen, öffne sich der Weg in Richtung 32,00 USD. Abgaben unter 25,65 USD sowie den sich nähernden Aufwärtstrend sollten hingegen vermieden werden. (09.02.2021/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >