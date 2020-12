Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Rückblick: Silber konnte sich an den Vortagen stabil nach oben bewegen, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die Notierungen seien dabei aus dem mittelfristigen Abwärtstrend nach oben ausgebrochen und hätten auch die Hürde bei 25,65 USD überwinden können.



Ausblick: Die angelaufene Ausbruchsbewegung gerate an der Oberkante des Trendkanals der Vortage zunächst nochmals ins Stocken. Würden sich Anschlusskäufe zeigen, welche auch über die 26,70 USD hinausführen würden, öffne sich der Weg in Richtung der 29,85 USD. Ein Rücklauf in Richtung des gebrochenen mittelfristigen Abwärtstrends sei zunächst noch möglich, unterhalb der 23,70 USD würde es hingegen bärischer werden. (22.12.2020/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >