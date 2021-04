Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Für Silber (ISIN: XC0009653103, WKN: 965310) ging es in den vergangenen Wochen wieder klar nach oben, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Der Ausbruch aus dem Abwärtstrend habe mit einem kleinen Pullback bestätigt werden können, was die Notierungen wieder über 25,65 USD geführt habe.



An der Hürde bei 26,62 USD sei ein Rücksetzer möglich. Allerdings biete sich die Chance, darunter eine bullische Trendwende zu entwickeln. Würden sich die Notierungen anschließend über 26,62 USD hinausschieben, öffne sich der Weg bis in den Bereich 28,31 USD. Abgaben unter 25,50 USD wären alternativ bereits wieder bärischer zu bewerten. (27.04.2021/ac/a/m)

