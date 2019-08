Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Paris (www.aktiencheck.de) - Bei Silber (ISIN: XC0009653103,WKN: 965310) kam es in den vergangenen Wochen zu einem umfassenden Anstieg, wie aus der Veröffentlichung "dailyEDEL" der BNP Paribas hervorgeht.



Die letzte Aufwärtswelle habe die Notierungen bis an den gebrochenen langfristigen Aufwärtstrend geführt, bevor dort eine Konsolidierung eingesetzt habe. Innerhalb dieser Bewegung habe Silber den mehrwöchigen Aufwärtstrend erreicht.



Es biete sich die Chance, ausgehend vom Aufwärtstrend wieder nach oben zu drehen und die Rally fortzusetzen. Spielraum biete sich in diesem Fall bis 17,55 USD. Darüber könnte sich der Anstieg in Richtung 18,00 USD verschärfen. Sollte Silber unter 16,66 USD fallen und aus dem Aufwärtstrend ausbrechen, dürfte sich das Chartbild jedoch eintrüben. Eine größere Konsolidierung in Richtung 16,00 USD könnte in diesem Fall anstehen. (20.08.2019/ac/a/m)

Finanztrends Video zu Silber



mehr >