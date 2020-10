Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Silber befand sich in letzter Zeit in einem Abwärtstrend, so die Experten von XTB.Die Käufer hätten versucht, eine größere Korrektur einzuleiten, aber gestern hätten sie schließlich aufgegeben. Der Silberpreis sei am Widerstand bei 24,35 Dollar abgeprallt: 100er EMA und lokale Hochs vom September. Die Abwärtsbewegung sei bei der lokalen Unterstützung bei 23,22 Dollar gestoppt worden. Diese Unterstützung werde jedoch erneut getestet. Sollte es zu einem Durchbruch kommen, könnte sich die Abwärtsbewegung in Richtung der jüngsten Tiefs bei 21,80 Dollar beschleunigen. Andererseits könnte ein Durchbruch der 24,35-Dollar-Marke eine stärkere Aufwärtsbewegung ankündigen. (07.10.2020/ac/a/m)