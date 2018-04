Tradegate-Aktienkurs Sika-Aktie:

6.300 EUR +2,27% (18.04.2018, 09:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Sika-Aktie:

CHF 7.540,00 +1,96% (18.04.2018, 10:16)



ISIN Sika-Aktie:

CH0000587979



WKN Sika-Aktie:

858573



Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



SIX Swiss Exchange-Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SIK



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Sika-Aktie:

SKFOF



Kurzprofil Sika AG:



Sika (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF) ist ein Unternehmen der Spezialitätenchemie, führend in der Entwicklung und Produktion von Systemen und Produkten zum Kleben, Dichten, Dämpfen, Verstärken und Schützen für die Bau- und Fahrzeugindustrie. Sika ist weltweit präsent mit Tochtergesellschaften in 100 Ländern und produziert in über 200 Fabriken. Ihre mehr als 18.000 Mitarbeitenden haben 2017 einen Jahresumsatz von CHF 6,25 Milliarden erwirtschaftet. (18.04.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Sika-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernd Pomrehn von Vontobel Research:Bernd Pomrehn, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Sika AG (ISIN: CH0000587979, WKN: 858573, Ticker-Symbol: SIK, NASDAQ OTC-Symbol: SKFOF).An der gestrigen Generalversammlung habe Sika die feindliche Übernahme durch Saint-Gobain erneut erfolgreich abwehren können. VR-Präsident Paul Hälg habe bestätigt, dass Sika weiterhin bereit sei, der Familie Burkard ihre Aktien abzukaufen und danach ein Einheitsaktiensystem einzuführen. Die Anleger hätten sich ebenfalls für eine Lösung ausgesprochen, die allen Beteiligten, inklusive Saint-Gobain, zugutekomme.CEO Paul Schuler habe bestätigt, dass das Ziel weiterhin laute, den Konzernumsatz im laufenden Jahr um über 10% zu steigern und so erstmals die Marke von CHF 7 Mrd. zu überschreiten. Aus den gemachten Äußerungen gehe hervor, dass nach dem schwachen März, in dem die Bautätigkeit sowohl in Mitteleuropa wie in Nordamerika durch kalte und feuchte Witterung gebremst worden sei, die Nachfrage im April wieder deutlich angezogen habe. Angesichts der günstigen Vergleichsbasis rechne der Analyst in den nächsten zwei Quartalen mit einer zusätzlichen Wachstumsbeschleunigung. Da die hohen Rohstoffpreise zunehmend durch eine günstige Preisgestaltung kompensiert werden könnten, sei Sika zuversichtlich, in diesem Jahr auch EBIT und Reingewinn, durch gezielt genutzte Größenvorteile, weiter steigern zu können.Der Analyst erhöhe seine EPS-Schätzungen für GJ 2018 und GJ 2019 leicht um 1,0% bzw. 0,8%, angekurbelt durch das unerwartet starke Wachstum in Q1/2018 und die weitere Aufwertung des EUR gegenüber dem CHF. Das DCF-basierte Kursziel bleibe unverändert bei CHF 8.750, da er eine leicht höhere Marktrisikoprämie anwende.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Sika-Aktie: