NYSE-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:

69,47 USD +11,70% (09.06.2022, 16:41)



ISIN Signet Jewelers-Aktie:

BMG812761002



WKN Signet Jewelers-Aktie:

A0Q9SE



Ticker-Symbol Signet Jewelers-Aktie:

SZ2



NYSE-Symbol Signet Jewelers-Aktie:

SIG



Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (09.06.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Hochwertige Schmuckstücke würden sich (weiterhin) hoher Nachfrage erfreuen, wie die Q1-Zahlen von Signet Jewelers belegen würden. Der weltweit größte Schmuck-Einzelhändler habe die Gewinnerwartungen deutlich übertroffen. Zudem habe das US-Unternehmen - trotz der schwierigen Marktbedingungen - seine Jahresprognose bestätigt. Und als kleines i-Tüpfelchen wolle Signet Jewelers zusätzlich eigene Aktien i.H.v. 500 Mio. USd zurückkaufen.Die Kennziffern und der Ausblick seien stark und dürften die Anlegerherzen höher schlagen. Die Signet Jewelers-Aktie wandere nun wieder auf die Watchlist, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 09.06.2022)Börsenplätze Signet Jewelers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:64,55 EUR +11,16% (09.06.2022, 16:33)