Kurzprofil Signet Jewelers Ltd.:



Signet Jewelers Limited (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) ist der weltweit führende Anbieter von feinem Schmuck aus Bermuda. (20.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Signet Jewelers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der weltgrößten Juwelierkette Signet Jewelers Ltd. (ISIN: BMG812761002, WKN: A0Q9SE, Ticker-Symbol: SZ2, NYSE-Symbol: SIG) unter die Lupe.Signet Jewelers habe gute Nachrichten für die Anleger parat. Der Diamanten-Schmuckhändler habe seine Prognosen aufgrund eines starken Weihnachtsgeschäft für das Gesamtjahr angehoben. Und das US-Unternehmen habe noch etwas Positives zu vermelden. Signet Jewelers habe angekündigt, die verbleibenden 184 Mio. USD seines Aktienrückkaufplans um 500 Mio. USD aufzustocken. 250 Mio. USD sollten dabei kurzfristig aufgrund des "hohen Vertrauens in das Geschäft" investiert werden, heiße es.Die Signet Jewelers-Aktie könne von dem guten Newsflow aber nicht profitieren. Das Unternehmen sei jedoch gut im Geschäft und dürfte auch weiterhin mit guten Umsätzen glänzen. So sollten die US-Konsumausgaben in diesem Jahr eine wesentlicher Treiber des amerikanischen Wirtschaftswachstums sein. Die heutigen Kursverluste sein wohl ein Fall von "Sell on good News". Investierte Anleger sollten die Gewinne einfach weiter laufen lassen, so Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.01.2022)Börsenplätze Signet Jewelers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Signet Jewelers-Aktie:83,24 EUR +8,02% (20.01.2022, 13:30)