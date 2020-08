Börsenplätze Signature-Aktie:



Kurzprofil Signature AG:



Die Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) mit Sitz in München ist befasst mit dem Erwerb, der Verwaltung und Veräußerung von Beteiligungen an Unternehmen, und sie erbringt Management-, Beratungs-, und Servicedienstleistungen innerhalb ihres Portfolios, das hauptsächlich auf Engagements in der Finanzdienstleistungsbranche fokussiert ist. (26.08.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





München (www.aktiencheck.de) - Signature-Aktienanalyse von Sphene Capital:Peter Thilo Hasler, Aktienanalyst von Sphene Capital, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Signature AG (ISIN: DE000A2DAMG0, WKN: A2DAMG, Ticker-Symbol: F0G) weiterhin zu kaufen.In den vergangenen beiden Monaten habe sich Signature über seine 100%ige Tochter Capital Lounge an nunmehr drei Gesellschaften minderheitlich beteiligt: (1) an der Guardbox SE (16.07.2020), einem Anbieter mobiler, IT-unterstützter Tresore, (2) an der SPAYT SE (31.07.2020), einer auf den Android- und IOS-Betriebssystemen basierten Zahlungsplattform, und (3) gestern an der SolutIQ UG, einem im Jahr 2005 gegründeten Anbieter von IT-Lösungen im Bereich Smart Home. Der anteilige Wert des Beteiligungsportefeuilles, der durch zeitnahe Börsengänge zum Teil noch in diesem Jahr realisiert werden solle, belaufe sich damit nach Angaben der Gesellschaft auf rund EUR 3,9 Mio. bzw. EUR 3,56 je Aktie.Der Erweiterung des Geschäftsmodells von Signature durch das Eingehen von Beteiligungen an potenziellen Börsenkandidaten trage Hasler durch eine Anpassung seiner Unternehmensbewertungsmethode Rechnung. Sein Kursziel errechne sich künftig aus einem dreiphasigen DCF-Entity-Modell (EUR 3,10 je Aktie, Base Case-Szenario) und dem von der Gesellschaft ermittelten Net Asset Value in Höhe von derzeit EUR 3,56 je Aktie, die der Analyst für die Kurszielermittlung jeweils gleich gewichte. Damit hebe der Analyst sein Kursziel auf EUR 3,30 von bislang EUR 3,10 je Aktie an. Sollte es dem Unternehmen gelingen, weitere Beteiligungen ohne eine Verwässerung der Anteile der Signature-Aktionäre eingehen zu können, könnte sich mittelfristig weiteres Aufwärtspotenzial in der Aktie ergeben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link