Tradegate-Aktienkurs Sierra Oncology-Aktie:

49,60 EUR +35,52% (13.04.2022, 10:25)



NASDAQ-Aktienkurs Sierra Oncology-Aktie:

39,52 USD +3,10% (13.04.2022, 22:00)



ISIN Sierra Oncology-Aktie:

US82640U4040



WKN Sierra Oncology-Aktie:

A2PYVV



Ticker-Symbol Sierra Oncology-Aktie:

P7N1



NASDAQ-Ticker-Symbol:

SRRA



Kurzprofil Sierra Oncology Inc.:



Sierra Oncology, Inc. (ISIN: US82640U4040, WKN: A2PYVV, Ticker-Symbol: P7N1, NASDAQ-Ticker-Symbol: SRRA) ist ein Unternehmen, das sich in der späten Phase der Arzneimittelentwicklung befindet. Die Gesellschaft mit Sitz in San Mateo im US-Bundesstaat Kalifornien konzentriert sich auf die Förderung gezielter Therapeutika für die Behandlung von Patienten mit ungedeckten medizinischen Bedürfnissen in der Hämatologie und Onkologie. (13.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Sierra Oncology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Sierra Oncology-Aktie (ISIN: US82640U4040, WKN: A2PYVV, Ticker-Symbol: P7N1, NASDAQ-Ticker-Symbol: SRRA) unter die Lupe.Der britische Pharmakonzern GlaxoSmithKline (GSK) greife nach der Biotech-Schmiede Sierra Oncology. Der Übernahmepreis belaufe sich auf für 1,9 Mrd. USD oder umgerechnet 55 USD je Aktie. Ausgehend vom gestrigen Schlusskurs von 39,52 USD entspreche dies einem Aufschlag von 39,2%. In der Vergangenheit habe es schon höhere Prämien gegeben, doch die Sierra Oncology-Aktie habe bereits im Vorfeld des angekündigten Deals stark zugelegt.GSK dürfte es v.a. auf die wichtigste Substanz von Sierra Oncology, Momelotinib, abgesehen haben. Dabei handele es sich um einen Produktkandidaten zur Behandlung von Myelofibrose, einer bösartigen Erkrankung des Knochenmarks. Im Januar 2022 habe Sierra Oncology starke Phase-3-Daten zum Hoffnungsträger präsentiert und damit den Grundstein für eine Zulassung gelegt. Die entsprechenden Anträge sollten in diesem Jahr in den USA und der EU gestellt werden. GlaxoSmithKline rechne mit Umsatzbeiträgen ab dem Jahr 2023.GSK erweitere sein Portfolio mit einer Pipeline zu einem fairen Preis. Wer Aktien von Sierra Oncology habe, sollte die Anteile zu US-Handelszeiten veräußern, ein Gegenangebot erscheine unwahrscheinlich. Generell sei die geplante Transaktion ein positives Signal für den zuletzt stark angeschlagenen Biotech-Sektor. "Der Aktionär" rechne in den kommenden Monaten mit weiteren Übernahmen und einem Stimmungswechsel in der spekulativen Branche, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 13.04.2022)Börsenplätze Sierra Oncology-Aktie: