ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (10.03.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Noch in diesem Jahr wolle Siemens die Tochter Siemens Energy an die Börse bringen. Die Pläne für das Spin-off, bei dem die Aktien an die Altaktionäre gehen sollten, würden nun immer konkreter. Die Erstnotiz sei für den 28. September geplant. Der DAX-Konzern wolle zudem eine Minderheitsbeteiligung von ca. 30% an Siemens Energy halten, berichte die Nachrichtenagentur Reuters. So könne Siemens die Tochter direkt aus der Bilanz eliminieren. Laut dem Bericht solle zudem ein neuer Ankerinvestor wie etwa ein Staatsfonds gefunden werden. Auch eine Beteiligung des Pensionsfonds für die Siemens-Mitarbeiter sei möglich.Es werde spannend, welche Bewertung Siemens selbst für Siemens Energy veranschlage. Für die Mutter dürfte sich v.a. die Entkonsolidierung des schwächelnden Turbinengeschäfts positiv auswirken. Durch den Abverkauf der vergangenen Tage scheine auch die Bewertung der Siemens-Aktie wieder sehr attraktiv. Sobald die Panik am Markt abebbe, könnte eine schnelle Gegenbewegung starten. Die Siemens-Aktie gehöre auf die Watchlist, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 10.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:83,50 EUR +5,96% (10.03.2020, 10:15)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:83,36 EUR +3,57% (10.03.2020, 10:00)