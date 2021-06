Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) sei gestern unter den Unterstützungsbereich bei 15.530 Punkten gefallen und habe das 38,2% Retracement des jüngsten Aufwärtsimpulses bei 15.425 Punkten getestet. Der Index erhole sich jedoch heute mit einer starken Aufwärtsbewegung, die durch besser als erwartete ifo-Daten unterstützt werde. Der Kurs notiere im Tagesverlauf rund 0,8% höher und habe es geschafft, wieder über den Bereich von 15.530 Punkten zu klettern. Der Bereich bei 15.635 Punkten bleibe ein kurzfristiger Widerstand, den es zu beobachten gelte. Die US-BIP-Daten, die im Laufe des Tages veröffentlicht würden, würden wahrscheinlich keinen großen Einfluss auf die Märkte haben, da es sich um die zweite Revision handele. Allerdings könnten die für heute angesetzten Reden der FED-Mitglieder einen gewissen Einfluss haben.



Unternehmensnachrichten:



Siemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) habe seine Finanzziele angehoben. Das Unternehmen erwarte nun ein jährliches Umsatzwachstum von 5 bis 7% über einen Geschäftszyklus von 3 bis 5 Jahren, statt wie bisher 4 bis 5%. Der Gewinn pro Aktie solle im hohen einstelligen Prozentbereich wachsen. Das Gewinnmargenziel für den Bereich Digital Industries sei unverändert bei 17 bis 23% belassen worden, während das Gewinnmargenziel für den Bereich Smart Infrastructure von 10 bis 15% auf 11 bis 16% angehoben worden sei. Das Unternehmen habe außerdem das erste Aktienrückkaufprogramm seit 2015 angekündigt. Siemens wolle über einen Zeitraum von fünf Jahren, beginnend im Jahr 2022, Aktien im Wert von 3,6 Mrd. Dollar zurückkaufen.



Einem Bericht von Bloomberg zufolge werde Europcar (ISIN: FR0012789949, WKN: A14U65, Ticker-Symbol: E7CD) höchstwahrscheinlich ein Übernahmeangebot von Volkswagen (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) ablehnen, welches das Unternehmen mit 2,2 Mrd. Euro bewerte. Medienberichten zufolge habe Volkswagen den Europcar-Aktionären angeboten, das Unternehmen für 0,44 Euro pro Aktie zu übernehmen.



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe angekündigt, Aktien im Wert von bis zu 170 Millionen Euro zurückzukaufen, wobei die Käufe am 28. Juni beginnen sollten. (24.06.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Trotz einer gemischten Sitzung in Asien, notieren die europäischen Aktienmärkte am Donnerstag höher, so die Experten von XTB.In ganz Europa seien Kursgewinne zu beobachten, wobei französische und spanische Aktien zu den Outperformern gehören würden. Die russischen Indices seien die einzigen, die heute schwächeln würden.Die deutschen ifo-Indices für Juni seien um 10:00 Uhr veröffentlicht worden. Der Markt habe einen Anstieg des Geschäftsklimaindexes von 99,2 auf 100,7 Punkte erwartet. Die tatsächlichen Daten hätten jedoch eine stärkere Verbesserung gezeigt und der Index sei auf 101,8 Punkte gekommen. Der Teilindex zu den Erwartungen sei von 102,9 auf 104,0 Punkte (erwartet: 103,6 Punkte) gestiegen, während der Teilindex zur aktuellen Lage von 95,7 auf 99,6 Punkte (erwartet: 97,9 Punkte) gestiegen sei. Man solle beachten, dass der Index zu den Erwartungen den höchsten Stand seit Dezember 2010 erreicht habe!