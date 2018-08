ISIN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.08.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens: Zahlen gut, aber ... AktienanalyseEffiziente Kühltechnologien sind heutzutage wichtiger denn je und kreative Lösungen gefragt, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de" im Kommentar zur Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF).Temperaturen bis zu 40 Grad im Schatten! Kühle Räume seien nicht nur zur Erfrischung zwischendurch erholsam, sondern in vielen Bereichen sei eine gekühlte, gereinigte und entfeuchtete Luft auch betriebswichtig. Ob Hotel, Krankenhaus oder Rechenzentrum: Zentrale Kaltwasseranlagen, um große Gebäude abzukühlen, würden zu den größten Energiefressern zählen. Mit der von Siemens entwickelten Demand-Flow-Technologie lasse sich der Verbrauch laut eigenen Angaben um bis zu 50 Prozent senken. Mit steigenden Temperaturen dürfte die Nachfrage nach effizienter Kühltechnologie steigen.Auf den ersten Blick sei das von Siemens letzte Woche vorgelegte Zahlenwerk ordentlich gewesen. Der operative Gewinn sei bei gleichem Umsatz um zwei Prozent gestiegen und habe die Erwartungen übertroffen. Jedoch hätten sich die einzelnen Bereiche höchst unterschiedlich entwickelt. Hohe Zuwächse habe die Sparte Digitale Fabrik zur Automatisierung von industrieller Fertigung erzielt. Allerdings sei das Ergebnis in der kriselnden Kraftwerkssparte um mehr als die Hälfte eingebrochen. Positiv seien mehrere größere Orders in den Bereichen Windenergie, Kraftwerksbau und Bahntechnik gewesen. Der Vorstand habe die Jahresprognose bestätigt.Als Unterstützung relevant erscheine der Bereich unterhalb des zuletzt erreichten Tiefs bei 110,78 Euro. Der Supportbereich könne sich bis 108 Euro, dem Tief von August vergangenen Jahres, erweitern. Erst darunter müsste sich die Aktie, die in den letzten Monaten zwischen 111 und 121 Euro geschwankt sei, wieder mit der 100-Euro-Marke beschäftigen, die sie zuletzt im April erfolgreich bestätigt habe. Auf der Oberseite zeigt sich im Chart auf Wochenbasis eine fallende Gerade von vorherigen Hochs um 120 Euro, die überwunden werden sollte, um den Weg frei bis zum Hoch von Mai 2017 zu machen, so Jürgen Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2018)Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,10 EUR +0,09% (09.08.2018, 15:39)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:112,14 EUR +0,12% (09.08.2018, 15:28)