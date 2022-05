Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2021, das am 30. September 2021 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 62,3 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,7 Milliarden Euro. Zum 30.09.2021 hatte das Unternehmen weltweit rund 303.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (31.05.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie habe einen freundlichen Wochenstart vollzogen, nachdem am Wochenende bekannt geworden sei, dass der Industriekonzern den größten Auftrag der Unternehmensgeschichte an Land habe ziehen können. Damit helle sich das Chartbild auf und der Titel stehe kurz vor einer nachhaltigen Trendumkehr. Diese Marken seien jetzt wichtig.Wenige Tage nach Kriegsausbruch in der Ukraine sei die Siemens-Aktie auf ein Mehrjahrestief bei 105,92 Euro gefallen. In den nachfolgenden Wochen hätten die Bullen mehrere Erholungsversuche gestartet, allerdings ohne nachhaltigen Erfolg.Gleichzeitig sei am Jahrestief eine massive Unterstützungszone aufgebaut worden. Der Preisbereich spanne sich von 106 bis 110 Euro auf und sei bereits mehrfach getestet worden. Von dieser Basis aus hätten die Bullen in den vergangenen Tagen einen neuen Rebound gestartet. Als ersten Erfolg hätten sie den Sprung über die beiden Widerstände bei rund 117 und bei 120 Euro erreicht.Kurzzeitig sei auch der Widerstand bei rund 125 Euro überschritten worden, allerdings sei Kurs nach ersten Gewinnmitnahmen wieder zurückgefallen. Wichtig sei jetzt, dass die Bullen das Momentum aufrechterhalten könnten und einen nachhaltigen Ausbruch vollziehen würden. Mit dem frischen Kaufsignal würden weitere Käufer angelockt und zudem sei der Breakout als technische Umkehrformation zu werten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: