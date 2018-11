Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (08.11.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in seiner aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) weiterhin zu kaufen.Der Elektrotechnik-Konzern habe Q4- und vorläufige Geschäftsjahreszahlen 2017/18 vorgelegt und damit die selbstgesteckten Jahresziele gut erreicht. Die Situation in der Kraftwerksparte und der daraus folgende Umbau würden belasten. Langfristig sollten hier EUR 500 Mio. p.a. eingespart werden, was zunächst Geld koste. Darüber hinaus zeige Siemens eine gute Performance und bleibe auch für die Zukunft optimistisch. In Bezug auf die geplante Fusion der Zugsparte sei Siemens bereit, Zugeständnisse zu machen, um die Genehmigung zu erhalten. Zudem habe Siemens ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen bis zu EUR 3,0 Mrd. mit Laufzeit bis zum 15.11.2021 gestartet.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Siemens-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 130,00 auf EUR 125,00 gesenkt. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:103,52 EUR +0,76% (08.11.2018, 17:35)