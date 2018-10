Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist weltweit einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist einer der führenden Anbieter effizienter Energieerzeugungs- und Energieübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischen IT.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,2 Milliarden Euro. Ende September 2017 hatte das Unternehmen weltweit rund 377.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (12.10.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Maximilian Völkl vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Maximilian Völkl von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Lage am Gesamtmarkt habe sich mittlerweile wieder etwas entspannt. Der DAX-Titel habe während des Absturzes die wichtige Unterstützung beim Jahrestief von 99,78 Euro verteidigt. Spiele der Gesamtmarkt wieder mit, sollte es schnell wieder aufwärts gehen. Vor allem ein Segment solle künftig mehr Bedeutung erlangen.DER AKTIONÄR habe zuletzt bereits gezeigt, dass die Siemens-Aktie deutlich zu günstig bewertet sei. Die Sparte Intelligente Infrastruktur gebe es quasi geschenkt - doch es sei ein Fehler, das Potenzial des Geschäftszweigs zu unterschätzen. Über viele Jahre habe die Gebäudetechnik zwar ein Schattendasein gefristet und habe als Verkaufskandidat gegolten. Doch der Markt habe sich gewandelt.Der Konzern baue heute Prestigeprojekte wie die höchste Baustelle Europas am Matterhorn, Gebäude werden durch Photovoltaik oder Blockheizkraftwerke immer mehr auch selbst zum Produzenten von Strom und Wärme. Entsprechend mache auch der Zusammenschluss von intelligenten Netzen und Gebäudetechnik Sinn. Die Zahlen würden beeindrucken: Siemens schätze den Markt für Gebäudetechnik auf 60 Milliarden und den für Energiemanagement auf 110 Milliarden Euro. Wachstumsraten von 15 Prozent oder mehr sollten in Zukunft möglich sein.Die Konzernstrategie sollte aufgehen. Intelligente Infrastruktur und Digital Solutions stünden vor attraktivem Wachstum. Doch das charttechnische Bild sei schwach.