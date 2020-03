WKN Siemens-Aktie:

Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.03.2020/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Siemens-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) charttechnisch unter die Lupe.Im bisherigen Jahresverlauf habe die Siemens-Aktie von fast 120 EUR auf deutlich unter 90 EUR korrigiert. Damit lote der Titel eine überaus spannende Kreuzunterstützung aus. Gemeint sei das Schnittmuster aus dem Basisaufwärtstrend seit 2009 (akt. bei 89,13 EUR) und dem ehemaligen Baissetrend seit Beginn des Jahrtausends (akt. bei 89,19 EUR). Abgerundet werde die auf diesem Niveau entstehende Kumulationszone durch die untere Begrenzung der seit 2017 bestehenden Korrekturflagge (akt. bei 86,25 EUR) sowie das Jahrestief von 2019 (84,42 EUR). Knapp darunter stehe mit dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Monate (akt. bei 82,60 EUR) eine weitere charttechnisch extrem bedeutende Rückzugslinie zur Verfügung. Die beschriebene Bastion sei allerdings noch aus einem anderen Blickwinkel heraus interessant: So weise die Aktie mittlerweile die größte negative Abweichung zur 200-Tage-Linie (akt. bei 104,18 EUR) seit dem Jahr 2015 auf. Anleger könnten also mehr und mehr von einer Extremkonstellation ausgehen, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 09.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:80,81 EUR -7,58% (09.03.2020, 08:46)Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:87,16 EUR -3,24% (06.03.2020, 17:35)ISIN Siemens-Aktie:DE0007236101