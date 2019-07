Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,30 EUR -0,18% (09.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

101,32 EUR -0,37% (09.07.2019, 18:47)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (09.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Experten von "Der Aktionär" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Stimmung sei gedämpft. Und das nicht erst seit letzter Woche: Im Jahresverlauf sei die Siemens-Aktie nur um vier Prozent gestiegen. Im DAX-Vergleich rangiere Siemens damit im unteren Mittelfeld. Ein weiterer Rücksetzer könne Siemens von der magischen 200-Tage-Linie unter 101-Euro-Marke drängen.Die Ursachen für den schwachen Verlauf seien vielfältig. Zum einen mache der unerwartet schwache Auftragseingang der deutschen Industrie im Mai zu schaffen. Zum anderen sorge die Gewinnwarnung des schwedischen Messtechnik-Konzerns Hexagon für steigende Angst bei den Anlegern."Bloomberg"-Analysten würden mit einem Gewinnrückgang im dritten Quartal von 27 Prozent rechnen. Das wären bei Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen im August nur noch rund 1,3 Millionen Euro. Die Umsatzzahlen würden im Vergleich etwas besser aussehen. Hier würden die Experten mit einem Plus von fünf Prozent rechnen, sodass knapp 22 Milliarden Euro erwirtschaftet worden seien.Dagegen falle die Einschätzung der US-Bank J.P. Morgan positiv auf. Analyst Andreas Willi rechne mit einem starken Quartal trotz schwachem Geschäft im Bereich Digitaler Industrie und den Absatzschwierigkeiten im Automobilbereich. Er belasse die Aktie auf "overweight".Die Siemens-Aktie bleibt ein stabiles Investment für bereits investierte Anleger, so die Experten von "Der Aktionär". (Analyse vom 09.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie: