ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (22.05.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der von CEO Joe Kaeser angekündigte Umbau des Siemens-Konzerns komme an der Börse gut an. Nach den Plänen des Vorstands solle die Kraftwerkssparte spätestens im Sommer 2020 an die Börse gehen. Die neue Gesellschaft dürfte es dann sogar in den DAX schaffen. Siemens wolle auch nach dem Spin-off langfristig an dem neuen Unternehmen beteiligt bleiben und mindestens 25% der Anteile halten. Der DAX-Konzern wolle jedoch in die Minderheit gehen und die 50%-Schwelle unterschreiten.Der Konzernumbau nehme immer mehr Gestalt an. Durch die Abspaltung der Energie-Sparte und den Wandel hin zum digitalen Technologiekonzern vollziehe Siemens eine wichtige Transformation. Der Aufwärtstrend sei bereits mehrfach erfolgreich getestet worden, zudem w[rden die 200-Tage-Linie und die 100-Euro-Marke starke Unterstützungen bieten. Weiter steigende Kurse seien durchaus möglich, bereits investierte Anleger sollten deshalb dabeibleiben. Ob die neue Tochter ebenfalls interessant werde, lasse sich bislang kaum sagen. Noch sei unklar, zu welcher Bewertung das "Powerhouse" wirklich an die Börse gehe, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 22.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,54 EUR -0,63% (22.05.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,38 EUR -1,15% (22.05.2019, 22:25)