ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (03.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Der Umbau bei Siemens sei nach wie vor in vollem Gange. Nach Medizintechnik und Windkraft sollten auch die Zugsparte und die neu formierte Energiesparte Gas & Power an die Börse gehen. Die Augen der Anleger würden sich derzeit v.a. auf die anstehenden Börsengänge richten. Dabei sollte die Performance der bereits eigenständigen Töchter nicht vergessen werden.Die Windtochter Siemens Gamesa habe sich dabei in diesem Jahr deutlich besser entwickelt. Seit Jahresbeginn habe die Aktie rund 37% zugelegt. Nach dem schwachen Börsenstart habe Gamesa von der allgemein guten Stimmung in der Windkraftbranche profitiert.Weniger gut sei es 2019 bislang bei Siemens Healthineers gelaufen. Der Medizintechnikkonzern sei nur 3% mehr wert als zu Jahresbeginn. Aktuell friste die Aktie an der Börse so etwas wie ein Schattendasein. Von Unternehmensseite gebe es kaum Neuigkeiten, so dass die Impulse fehlen würden, um aus der Seitwärtsbewegung auszubrechen.Gamesa und Healthineers seien für die Zukunft gut gerüstet und dürften der Mutter Siemens Rückenwind verleihen. Der kosten- und zeitintensive Umbau sowie die Probleme im Kraftwerksgeschäft würden allerdings weiter auf die Stimmung drücken. Noch würden die Impulse für den Ausbruch fehlen. Langfristig orientierte Anleger könnten jedoch weiter an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.07.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,94 EUR -0,06% (03.07.2019, 16:57)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:104,94 EUR -0,19% (03.07.2019, 17:10)