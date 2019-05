ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie: 723610

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption: SIE

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SIE

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SMAWF

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (09.05.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Siemens-Aktie (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) von 111 Euro auf 120 Euro.Das Zahlenwerk für das Q2 2018/19 (31.03.) sei besser als von Diermeier und dem Markt erwartet ausgefallen. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2018/19 (30.09.) sei abermals bestätigt worden. Hier sehe Diermeier den Konzern auf Kurs. Der Kapitalmarkttag (am 08.05.) habe nach Ansicht des Analysten einige positive Überraschungen gebracht. Der Konzernumbau werde deutlich umfassender ausfallen, als bisher von Diermeier unterstellt. Auf "elegante" Weise (per Teilabspaltung an die Aktionäre) wolle sich Siemens von seiner Problemdivision Gas & Power (zusätzlich Einbringen des 59%igen SGRE-Anteils) trennen. Damit verringere Siemens gleichzeitig die Konzernkomplexität (stärkere Fokussierung auf den Megatrend Digitalisierung) und hebe das Margenniveau des Konzerns (beide Divisionen konzernintern mit unterdurchschnittlicher Marge) an. Zudem seien Profitabilitäts-/Rentabilitätsziele für einzelne Bereiche (Mobility, Financial Services, Portfolio Companies) erhöht worden. Darüber hinaus sei erstmals ein Langfristziel (angepasste EBITA-Marge des Industriegeschäfts: 14% bis 18% (bestätigte Mittelfrist-Guidance: 11% bis 15%)) genannt worden. Diermeier habe seine Schätzungen teilweise erhöht (u.a. EPS 2018/19e: 6,60 (alt: 6,21) Euro; EPS 2019/20e: 7,08 (alt: 6,81) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Siemens-Aktie. (Analyse vom 09.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,50 EUR -0,62% (09.05.2019, 13:58)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:106,40 EUR -0,37% (09.05.2019, 14:13)