Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (24.06.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Seit dem Höhepunkt des Corona-Crashs am 19. März hätten die Börsen eine regelrechte Erholungsrally aufs Parkett gelegt. Auch die Siemens-Aktie habe sich von ihrem Tief bei 58,77 Euro sehr deutlich gelöst. Ein Blick auf die Zahlen zeige, wie stark der Industriekonzern wirklich abgeschnitten habe.Knapp 69 Prozent habe die Siemens-Aktie seit dem Beginn der Erholung zugelegt. Das bedeute Rang 2 im DAX. Nur Infineon habe im gleichen Zeitraum mit plus 95 Prozent noch deutlich stärker abgeschnitten. Zum Vergleich: Der DAX weise ein Plus von knapp 46 Prozent auf.Beeindruckend: Außer dem um seine Existenz kämpfenden Zahlungsdienstleister Wirecard hätten alle Aktien im DAX zulegen können. Beiersdorf als schwächster Wert weise immer noch ein Plus von 9,6 Prozent auf.Siemens, Fresenius, die Deutsche Post oder auch die Munich Re. Bis auf Infineon seien die Top-Gewinner der vergangenen Wochen Aktien, die im Corona-Crash gnadenlos abverkauft worden seien, obwohl ihr Geschäft weniger zyklisch sei. Selbst bei einer zweiten Welle dürften diese dann nicht mehr so stark unter Druck geraten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:102,92 EUR -0,60% (24.06.2020, 15:41)