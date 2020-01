Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

116,28 EUR +0,12% (23.01.2020, 12:08)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie: 723610

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption: SIE

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SIE

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie: SMAWF

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com (23.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Das umstrittene Kohleminenprojekt des indischen Adani-Konzerns in Australien sorge nach wie vor für Aufregung. Siemens halte an dem Auftrag fest. Siemens-Chef Joe Kaeser habe sich nun erneut gerechtfertigt und den knapp 20 Millionen Euro schweren Auftrag mit der Existenz des DAX-Konzerns verknüpft.Es habe eine "nichtlimitierte Schadenersatzpflicht bei einseitiger Kündigung" bestanden, habe der Konzernchef am Rande des Weltwirtschaftsforums in Davos der Welt gesagt. Obwohl der Auftrag selbst relativ klein gewesen sei, habe das Risiko einer "nicht bezifferbaren Schadenersatzpflicht" gedroht. Das sei auch durch ein externes Gutachten belegt worden.Kaeser habe auch seine persönlichen Ansichten verteidigt. "Wäre es vielleicht mein Unternehmen gewesen, mein Geld, meine potenzielle Pleite, hätte ich gesagt: fein, lasse ich es darauf ankommen." Demnach hätte er persönlich das Projekt "wahrscheinlich sogar bei 180 Millionen Euro zurückgegeben". Kaeser stehe wegen des Auftrags stark in der Kritik, da er in der Vergangenheit immer wieder auf die Verantwortung des Unternehmens gegenüber der Gesellschaft verwiesen habe.Die Proteste der Klimaaktivisten dürften auch nach den Aussagen des Konzernchefs weitergehen. Für das Image von Siemens sei der Kohleauftrag schlecht. An der Börse würden sich die Auswirkungen in Grenzen halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:116,32 EUR +0,26% (23.01.2020, 11:56)