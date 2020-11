Unternehmensnachrichten



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe heute Morgen die Ergebnisse für das 3. Quartal 2020 gemeldet. Der Umsatz sei um 2% im Jahresvergleich zurückgegangen. Das Betriebsergebnis sei um 20% im Jahresvergleich auf 626 Millionen Euro zurückgegangen, da die Kosten im Geschäftsbereich Diagnostics aufgrund der Entwicklung von Covid-19-Schnelltests sprunghaft angestiegen seien. Die Zahl habe leicht unter der Prognose gelegen. Siemens Healthineers erwarte für das Geschäftsjahr 2021 (von Oktober 2020 bis September 2021) ein Umsatzwachstum von 8%, da das Unternehmen plane, die Produktion von Covid-19-Tests hochzufahren.



Qontigo, eine Tochtergesellschaft der Deutschen Börse AG (ISIN: DE0005810055, WKN: 581005, Ticker-Symbol: DB1, NASDAQ OTC-Symbol: DBOEF), habe heute technische Probleme gehabt. Infolgedessen sei die Eröffnung der Indices STOXX Europe 600 (ISIN: EU0009658202, WKN: 965820) und EURO STOXX 50 (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814) um über eine Stunde verzögert worden. Die Situation habe sich nicht auf die Aktien an sich ausgewirkt, sondern habe den Handel mit Derivaten gestört, die an diese beiden Indices gebunden seien.



Die Deutsche Wohnen (ISIN: DE000A0HN5C6, WKN: A0HN5C, Ticker-Symbol: DWNI, Nasdaq OTC-Symbol: DWHHF) habe bei Jefferies eine Heraufstufung erhalten. Die Empfehlung für die Aktie sei von "neutral" auf "kaufen" angehoben worden. Das Kursziel sei von 42 auf 50 Euro angepasst worden. (02.11.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Märkte notieren zu Beginn der ereignisreichen Woche höher, so die Experten von XTB.Die US-Wahlen, der Zinsentscheid der FED sowie einige Makroberichte, einschließlich der NFP-Daten für Oktober, würden in dieser Woche eine Schlüsselrolle bei den Marktbewegungen spielen. In der Zwischenzeit verschlechtere sich die Pandemie-Situation weiter und Großbritannien steuere am Donnerstagmorgen auf einen einmonatigen Lockdown zu. An anderer Stelle habe der deutsche Gesundheitsminister gesagt, dass sich die Zahl der deutschen Covid-19-Patienten auf Intensivstationen in den letzten zwei Wochen mehr als verdreifacht habe.