Die Aktien von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) seien um mehr als 2% gestiegen, nachdem der Medizingerätehersteller ein besser als erwartetes Quartalsergebnis vorgelegt und die Ziele für 2022 angehoben habe. Der Gewinn sei um 22% auf 898 Mio. Euro gestiegen und habe damit deutlich über den Analystenschätzungen von 774 Mio. Euro gelegen. Der Umsatz sei um 31% auf 5,07 Mrd. Euro gestiegen und habe damit die Marktschätzungen von 4,87 Mrd. Euro übertroffen, was auf die gestiegene Nachfrage nach COVID-19-Antigen-Schnelltests und die Zulassung der Tests in den Vereinigten Staaten zurückzuführen sei.



Die Aktie von Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) sei um mehr als 5,0% gefallen, nachdem das Unternehmen positive Quartalsergebnisse veröffentlicht und seine Umsatzprognose für 2022 angehoben habe, da es davon ausgegangen sei, dass der weltweite Mangel an Halbleitern bis weit in das laufende Jahr hinein anhalten werde. Der Gewinn für das erste Quartal sei auf 457 Mio. Euro gegenüber 256 Mio. Euro im Vorjahresquartal geklettert. Der bereinigte Gewinn je Aktie sei von 0,28 Euro im Vorjahr auf 0,41 Euro im Berichtsquartal gestiegen.



Die Aktie von Delivery Hero (ISIN: DE000A2E4K43, WKN: A2E4K4, Ticker-Symbol: DHER) sei um mehr als 3% gefallen, nachdem Goldman Sachs seine Kaufempfehlung beibehalten habe, das Kursziel jedoch von 195 auf 150 Euro gesenkt habe.



Die Aktien von HeidelbergCement (ISIN: DE0006047004, WKN: 604700, Ticker-Symbol: HEI, NASDAQ OTC-Symbol: HLBZF) seien um 0,5% gestiegen, nachdem der CEO des Unternehmens, Dominik von Achten, gegenüber Reuters erklärt habe, dass das Unternehmen 2022 das Wachstum des letzten Jahres erreichen oder sogar übertreffen könne und wahrscheinlich auf einem Kapitalmarkttag im Mai ehrgeizigere CO2-Reduktionsziele bekannt geben werde. (03.02.2022/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte starteten in den heutigen Handelstag mit Kursgewinnen, gaben diese jedoch wieder ab, nachdem die PMIs für den Dienstleistungsbereich für Italien und Spanien im Januar schwächer als erwartet ausgefallen waren, so die Experten von XTB.Die Aufmerksamkeit der Anleger werde sich nun auf die Entscheidungen der BoE und der EZB richten. Es werde erwartet, dass die Bank of England ihren Leitzins um 25 Basispunkte auf 0,5% anhebe, nachdem sie ihn im Dezember bereits um 15 Basispunkte erhöht habe, um die steigende Inflation einzudämmen. Dies wäre die erste Erhöhung in Folge seit 2004 und würde die Kreditkosten auf den höchsten Stand seit zwei Jahren treiben. Die Entscheidungsträger der EZB würden es unterdessen schwerer haben, sich gegen Zinserhöhungsgespräche zu wehren, nachdem die vorläufigen Daten vom Mittwoch gezeigt hätten, dass die Verbraucherpreise in der Eurozone im Januar um den Rekordwert von 5,1% gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen seien.