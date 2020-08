Der DAX werde weiterhin in dem engen Bereich zwischen 12.300 und 12.500 Punkten gehandelt. Der Index habe am Freitag einen Fehlausbruch an der unteren Grenze der Spanne erlebt, habe diese aber schnell wieder zurückerobern können. Zu diesem Zeitpunkt sehe es so aus, als würde der Kurs weiterhin innerhalb dieser Spanne notieren, bis ein Katalysator für eine größere Bewegung auftauche. Der ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe (16:00 Uhr) könnte ein solcher Katalysator sein. Sollte es zu einem Durchbruch nach unten kommen, könnte das Niveau von 12.150 Punkten das nächste Ziel für die Verkäufer sein. Auf der anderen Seite würde ein Durchbruch der 50-Stunden-Linie, die mit der oberen Grenze des Bereichs zusammenfalle, den Weg für einen Test im Bereich von 12.650 Punkten ebnen. Die Händler sollten auch bedenken, dass jegliche Nachrichten zu dem USA-China-Konflikt oder Hinweise auf Fortschritte bei den Gesprächen zu dem US-Konjunkturpaket abrupte Bewegungen auslösen könnten.



Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) habe der Übernahme des US-Unternehmens Varian Medical Systems, das sich auf die strahlentherapeutische Behandlung in der Onkologie spezialisiert habe, zugestimmt. Siemens Healthineers habe 177,50 USD pro Varian-Aktie geboten, was einen Aufschlag von 24% gegenüber dem Schlusskurs vom Freitag bedeute. Der Gesamtwert der Transaktion belaufe sich auf 16,40 USD und werde mit Fremd- und Eigenkapital finanziert. Dies sei die größte Akquisition im medizinischen Sektor in diesem Jahr.



Die MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) gehöre heute zu den DAX-Mitgliedern mit der schlechtesten Performance. Das Industrieunternehmen habe im zweiten Quartal einen Nettogewinn von nur 13,2 Millionen EUR (102,8 Mio. EUR im vergangenen Jahr) erzielt. Der Gewinn je Aktie sei von 1,92 EUR auf 0,20 EUR zurückgegangen, während der Umsatz bei 776,1 Millionen EUR (Vorjahr 1,11 Milliarden EUR) gelegen habe. Die bereinigte EBIT-Marge sei von 16% auf 5,5% gefallen. Für das Gesamtjahr erwarte MTU einen Umsatz zwischen 4,0 und 4,4 Milliarden EUR (4,6 Mrd. EUR im Jahr 2019).



Europäische Banken, darunter die Commerzbank (ISIN: DE000CBK1001, WKN: CBK100, Ticker-Symbol: CBK, Nasdaq OTC-Symbol: CRZBF) und die Deutsche Bank (ISIN: DE0005140008, WKN: 514000, Ticker-Symbol: DBK, NYSE-Symbol: DB), stünden heute unter Beobachtung, nachdem die Société Générale (ISIN: FR0000130809, WKN: 873403, Ticker-Symbol: SGE, EN Paris: GLE, Nasdaq OTC-Symbol: SCGLF) ihre Quartalszahlen nicht in vollem Umfang freigegeben habe. Der französische Kreditgeber habe im 2. Quartal 2020 einen unerwarteten Verlust von 1,2 Milliarden EUR verbucht, nachdem er über einen großen Anstieg der Kosten im Zusammenhang mit dem Coronavirus berichtet habe. Die Gewinne im Handel mit festverzinslichen Wertpapieren seien durch die schlechte Performance im Aktienhandel zunichte gemacht worden. Die Société Générale habe 1,28 Milliarden EUR für uneinbringliche Kreditverluste zurückgestellt, gegenüber 820 Millionen EUR im 1. Quartal 2020. (03.08.2020/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Zu Beginn der neuen Woche dominieren an den europäischen Börsen die Bullen, so die Experten von XTB.Unter den westlichen Indices liege der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) mit einem Plus von 1% an der Spitze. Auch andere Indices würden moderat zulegen. Die Nachzügler seien die Aktien aus Großbritannien, Spanien und Italien. Die Stimmung habe einen kleinen Auftrieb erhalten, nachdem eine Reihe endgültiger PMI-Daten für das verarbeitende Gewerbe für Juli veröffentlicht worden sei und in den meisten Fällen eine Aufwärtskorrektur zu beobachten gewesen sei.