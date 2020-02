Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,335 EUR -0,36% (04.02.2020, 11:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (04.02.2020/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.Am Montag stehe die Siemens Healthineers-Aktie nach enttäuschenden Zahlen unter Druck. Vor allem die schwache Profitabilität sei bei den Anlegern nicht gut angekommen. Die Siemens-Tochter stelle zwar Besserung in Aussicht, doch um die hohen Erwartungen zu rechtfertigen, müsse Siemens Healthineers in Zukunft auch liefern. Zwei Hoffnungsschimmer habe es immerhin gegeben: Quest Labs, der weltgrößte Dienstleister für Labordiagnostik, habe bis zu 120 Atellica-Plattformen für die nächsten zehn Jahre bestellt. Zudem laufe es in der Sparte Neuartige Therapien weiter gut. Hier habe das operative Ergebnis um 11% gesteigert werden können. Allerdings mache dieser Bereich nur 11% der Umsätze aus.Kurzfristig fehle nach den schwachen Zahlen bei Siemens Healthineers etwas der Schwung. Auf lange Sicht bleibe die Aktie jedoch aussichtsreich. Mögliche erste Erfolge bei Atellica dürften Zahlen und Aktienkurs antreiben. Anleger könnten deshalb an Bord bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.02.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:40,275 EUR -1,00% (04.02.2020, 11:48)