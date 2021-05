Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (04.05.2021/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF).Das Zahlenwerk für das Q2 2020/21 (31.03.) habe umsatz- und ergebnisseitig im Rahmen der Analystenprognosen und dem Marktkonsens gelegen. Zum Erlösanstieg habe maßgeblich die Nachfrage nach Produkten mit COVID-19-Bezug in den Segmenten Imaging und Diagnostics beigetragen. Das bereinigte EBIT habe dagegen infolge überproportional gestiegener Herstellkosten stagniert. Siemens Healthineers habe die Varian Übernahme zu 16,4 Mrd. USD am 15.04.2021 abgeschlossen.Der Ausblick 2020/21 sei unter Berücksichtigung der Varian-Akquisition sowohl beim organischen Umsatzwachstum als auch beim bereinigten EPS erhöht worden. Das Unternehmen rechne mit einem höheren Umsatzbeitrag der Antigen-Schnelltests, was nach Erachten des Analysten durch impfbegleitende und länderübergreifende Teststrategien weiterhin begünstigt werde.Gottschalt habe seine Ergebnisprognosen für 2020/21 (u.a. bereinigtes EPS: 1,92 (alt: 1,63) Euro; berichtetes EPS: 1,85 (alt: 1,57 Euro) und 2021/22 (u.a. bereinigtes EPS: 2,01 (alt: 1,74) Euro; berichtetes EPS: 1,94 (alt: 1,68) Euro) angehoben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: