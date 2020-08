Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,57 EUR -1,29% (04.08.2020, 10:34)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,78 EUR +1,90% (04.08.2020, 10:20)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (04.08.2020/ac/a/t)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL).Das Zahlenwerk für das Q3 2019/20 (30.06.) habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig über den Analystenerwartungen gelegen. Das bereinigte Konzern-EBIT habe sich aufgrund geringerer Routineuntersuchungen sowie höherer Abschreibungen durch die Corindus-Integration verschlechtert. Die neue bereinigte EPS-Guidance (unverwässert) für 2019/20 impliziere einen Rückgang beim bereinigten Ergebnis.Unter Berücksichtigung der Chancen und Belastungsfaktoren, erachte Gottschalt die geplante Übernahme von Varian als strategisch sinnvoll. Zudem bestehe seines Erachtens die erhöhte Wahrscheinlichkeit für die Siemens Healthineers-Aktie in den DAX-30 aufzusteigen, da sich durch die geplante Kapitalerhöhung die Anzahl der handelbaren Aktien erhöhen werde. Der Analyst habe seine Prognosen für 2019/20 (u.a. bereinigtes EPS: 1,58 (alt: 1,70) Euro; berichtetes EPS: 1,47 (alt: 1,59) Euro) und 2020/21 (u.a. bereinigtes EPS: 1,76 (alt: 1,82) Euro; berichtetes EPS: 1,69 (alt: 1,75) Euro) reduziert, wobei die Varian-Übernahme noch nicht berücksichtigt sei.Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, bewertet die Siemens Healthineers-Aktie in Erwartung eines positiven Gesamtertrags (12 Monate) von <10% weiterhin mit dem Rating "halten". Das Kursziel werde von 44 Euro auf 43 Euro gesenkt. (Analyse vom 04.08.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie: