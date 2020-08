Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

40,02 EUR -8,95% (03.08.2020, 17:35)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers. (04.08.2020/ac/a/t)



Paris (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Kurseinbruch möglich - ChartanalyseVergleichsweise dramatisch ging es gestern in den Aktien von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) zu, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Mit einem Verlust von fast 9% war die Aktie die größte Verliererin aus unseren drei Indices, so die BNP Paribas. Verantwortlich dafür seien fundamentale Nachrichten gewesen. Hierbei sei es um Quartalszahlen, die geplante Varian-Übernahme und eine damit verbundene mögliche Kapitalerhöhung gegangen. All dies sei im Markt überhaupt nicht gut angekommen. Die Aktie sei in großem Stil und unter hohem Volumen verkauft worden, wobei es auch zum Bruch diverser Unterstützungen gekommen sei.Technisch gesehen habe sich mit den gestrigen Kursverlusten das Chartbild in der Siemens Healthineers-Aktie deutlich eingetrübt. Nach dem gestrigen Ausverkauf könnte es kurzfristig zwar zu einer gewissen Stabilisierung kommen, anschließend bestehe jedoch die Gefahr, weiter gen Süden in Richtung 37,26 EUR abzutauchen. Um einen solchen Kurseinbruch zu verhindern, sollte es in der Aktie nicht nur schnell zu Kursen oberhalb von 42 EUR, sondern besser noch zu einer vollständigen Bodenbildung kommen. Ohne eine solche könnte nämlich selbst eine Kaufwelle bis hin zu 43,45 EUR nur eine Erholung sein. (Analyse vom 04.08.2020)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:41,00 EUR -0,24% (04.08.2020, 08:43)