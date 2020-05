Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

39,565 EUR -1,53% (04.05.2020, 16:51)



Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

39,695 EUR -1,26% (04.05.2020, 16:41)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 52.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (04.05.2020/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Medizintechnikunternehmens Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unter die Lupe.In den vergangenen Wochen habe Siemens Healthineers vor allem durch den Kampf gegen das Coronavirus für Schlagzeilen gesorgt. Der Medizintechnikkonzern habe nun aber auch wichtige Personalentscheidungen getroffen und setze auf Kontinuität an der Konzernspitze.Der Aufsichtsrat von Siemens Healthineers habe die Mandate von Konzernchef Bernd Montag und Finanzvorstand Jochen Schmitz in seiner heutigen Sitzung vorzeitig verlängert. Beide seien einstimmig für weitere fünf Jahre bis Ende Februar 2026 bestellt worden."Bernd Montag und Jochen Schmitz haben das Unternehmen in den vergangenen Jahren sehr erfolgreich geführt und entscheidend weiterentwickelt. Mit der erfolgreichen Umsetzung der ersten Phase der Strategie 2025 haben sie die richtigen Weichen gestellt. In den kommenden Jahren wird es nun darum gehen, die nächste Stufe profitablen Wachstums zu erreichen und die führende Marktposition nachhaltig auszubauen", so Aufsichtsratschef Ralf P. Thomas.Die Siemens Healthineers-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link