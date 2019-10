Tradegate-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

36,405 EUR +3,03% (17.10.2019, 11:28)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Als ein führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis von 2,3 Milliarden Euro und ist mit rund 50.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com. (17.10.2019/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktienanalyse von Analysten Scott Bardo und Michael Ruzic-Gauthier von der Privatbank Berenberg:Scott Bardo und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL).Das Papier des deutschen Herstellers von Medizintechnik habe im bisherigen Jahresverlauf geschwächelt, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Das Geschäft des Konzerns habe sich zugleich jedoch stark entwickelt und die Erwartungen übertroffen. Die Sorgen hinsichtlich des Ausblicks zum Diagnostik-Geschäfts, die bislang am Markt überwogen hätten, dürften sich allerdings auflösen. Die Analysten würden mit optimistischen Aussagen während des Kapitalmarkttages im Dezember rechnen. Sie hätten ihre EPS-Schätzungen marginal angehoben.Scott Bardo und Michael Ruzic-Gauthier, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse das "buy"-Votum für die Siemens Healthineers-Aktie mit einem Kursziel von 42 Euro bestätigt. (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:36,41 EUR +2,72% (17.10.2019, 11:12)