Xetra-Aktienkurs Siemens Healthineers-Aktie:

55,76 EUR -0,75% (01.10.2021, 11:41)



ISIN Siemens Healthineers-Aktie:

DE000SHL1006



WKN Siemens Healthineers-Aktie:

SHL100



Ticker-Symbol Siemens Healthineers-Aktie:

SHL



Kurzprofil Siemens Healthineers AG:



Als eines der führenden Unternehmen der Medizintechnik mit Hauptsitz in Erlangen unterstützt die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL, NASDAQ OTC-Symbol: SEMHF) Gesundheitsversorger weltweit dabei, auf ihrem Weg hin zu dem Ausbau der Präzisionsmedizin, der Neugestaltung der Gesundheitsversorgung, der Verbesserung der Patientenerfahrung und der Digitalisierung des Gesundheitswesens mehr zu erreichen. Siemens Healthineers entwickelt sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter mit KI-gestützten Anwendungen und digitalen Angeboten, die in der nächsten Generation der Medizintechnik eine immer wichtigere Rolle spielen. Siemens Healthineers bietet auch eine Reihe von Dienstleistungen und Lösungen an, um die Fähigkeit der Gesundheitsdienstleister zu verbessern, Patienten eine qualitativ hochwertige und effiziente Versorgung zu bieten.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte Siemens Healthineers mit seinen rund 54.000 Beschäftigten weltweit ein Umsatzvolumen von 14,5 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 2,2 Milliarden Euro. Weitere Informationen finden Sie unter www.siemens-healthineers.com. (01.10.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers: Aktie durchbricht Doppelboden - AktiennewsDie Aktie von Siemens Healthineers (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100, Ticker-Symbol: SHL) gibt am Freitag um 1,96% auf 55,14 Euro nach und durchbricht den Doppelboden, der am Mittwoch bei 55,40 Euro ausgebildet wurde, so die Experten von XTB.Am Donnerstag sei zwar ein Inside Bar ausgebildet worden, doch dies habe nicht ausgereicht, um die Erholung fortzusetzen. Ohne eine Rückkehr über 55,40 Euro müssten sich die Anleger auf weitere Kursrückgänge einstellen. Der nächste Unterstützungsbereich sei zwischen dem 50% Fibonacci-Retracement (53,33 Euro) und dem Swing-Level bei 54,38 Euro zu finden. Sollte auch dieser nicht halten, könnten die nächsten Retracements (61,8% und 78,6%) als potenzielle Anlaufstellen dienen. Damit die Aktie einen neuen Aufwärtsimpuls starte, wäre eine neue Reihe aus höheren Hochs und höheren Tiefs notwendig - hierfür müsste das gestrige Tageshoch überwunden werden.Börsenplätze Siemens Healthineers-Aktie:55,76 EUR -0,89% (01.10.2021, 11:56)