Die Siemens Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) unterstützt Gesundheitsversorger weltweit dabei, mehr zu erreichen, indem es ihnen dabei hilft, die Präzisionsmedizin auszubauen, die Gesundheitsversorgung neu zu gestalten, die Patientenerfahrung zu verbessern und das Gesundheitswesen zu digitalisieren. Als führendes Unternehmen der Medizintechnik entwickelt Siemens Healthineers sein Produkt- und Serviceportfolio stetig weiter. Das gilt für die Kernbereiche der Bildgebung für Diagnostik und Therapie sowie für die Labordiagnostik und die molekulare Medizin. Zusätzlich werden die Angebote im Bereich digitale Gesundheitsservices und Krankenhausmanagement gemeinsam mit den Betreibern stetig weiterentwickelt.



Im Geschäftsjahr 2017, das am 30. September 2017 endete, erzielte Siemens Healthineers ein Umsatzvolumen von 13,8 Milliarden Euro und ein Ergebnis von 2,5 Milliarden Euro und ist mit rund 48.000 Beschäftigten weltweit vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.healthcare.siemens.com/. (16.03.2018/ac/a/n)







Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Siemens Healthineers-Aktie: Börsendebüt geglückt - Hohe Schwankungsbreite sollte noch anhalten - AktienanalyseSiemens (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) Medizintechniktochter Healthineers AG (ISIN: DE000SHL1006, WKN: SHL100) hat nach anfänglichen Startschwierigkeiten durch seinen Börsengang gut 4 Milliarden Euro in die Konzernkassen gespült, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Die Papiere seien für 28 Euro je Anteilsschein an Investoren gegangen, zur Stunde stehe der Kurs bereits auf einem Niveau von 29,74 Euro.Siemens habe aber nur 15 Prozent der Tochter oder im Vergleich 150 Millionen Aktien an die Börse gebracht. Insgesamt sei damit ein Volumen von 4,2 Milliarden Euro platziert worden. Damit sei Medizintechniktochter Healthineers im unteren Mittelfeld der erstrebten Zeichnungsspanne an den Start gegangen. Auf Basis des zunächst genannten Maximalpreises wäre Healthineers insgesamt mit 31 Milliarden Euro bewertet worden. Nun liege der Wert aber nur bei 28 Milliarden Euro. Das liege deutlich unter früheren Analystenschätzungen von bis zu 40 Milliarden Euro.Da das Wertpapier nur wenige Minuten an der Frankfurter Börse gehandelt werde, könne natürlich kein größerer Rückblick erfolgen. Hier sei nur eine Momentaufnahme der ersten Handelsminuten möglich, was aber schon recht viel aussage. Nach einem kleinen Dämpfer zu Beginn des Handels seien immer mehr Investoren hinzugekommen und hätten ein vorläufiges Hoch bei 29,91 Euro etablieren können. Mittlerweile seien die Kurse etwas zurückgekommen, aber das Börsendebüt sei offenbar geglückt.Risikofreudige Anleger können auf aktuellem Kursniveau von 29,74 Euro auf einen Kursschub der Siemens Healthineers-Aktie bis an die Marke von 30,00 Euro und 30,50 Euro setzen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". Eine passende Verlustbegrenzung sei aber noch oberhalb der Marke von 29,60 Euro anzusetzen, falls sich die Aktie wieder merklich zur Unterseite absetzen sollte. Die hohe Schwankungsbreite sollte aber noch einige Tage anhalten, weshalb der Stopp noch weiter weggesetzt werden sollte. (Veröffentlicht am 16.03.2018)