Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:

108,18 EUR +2,02% (06.07.2020, 12:13)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (06.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Am 9. Juli würden die Siemens-Aktionäre über die Abspaltung von Siemens Energy abstimmen. Laufe alles nach Plan, gehe die Tochter im September per Spin-off an die Börse. In einem Interview habe Finanzvorstand Ralf Thomas noch einmal die Beweggründe für den Gang in die Eigenständigkeit erläutert."Im Siemens-Konzern hätte das Portfolio nicht ausreichend Entfaltungsmöglichkeiten erhalten, weil das Energiegeschäft immer im Wettbewerb mit anderen Geschäftseinheiten hinsichtlich Kapitalallokation stehen würde", so Thomas zur "Börsen-Zeitung". "Mit der neuen Aufstellung kann Siemens Energy die veränderte Marktlage agiler in technologisch erfolgreiche Wettbewerbspositionen übersetzen."Durch die Abspaltung der Tochter könne zudem der Konglomeratsabschlag reduziert werden. Klar sei Thomas aber auch, dass das IPO mit weitreichenden Veränderungen der Aktionärsstruktur einhergehen werde.Es sei davon auszugehen, dass die Aktionäre den Börsengang absegnen würden. Durch das Spin-off werde sich das Gesicht von Siemens deutlich verändern. Mit dem Fokus auf Digitale Industrien, Intelligente Infrastruktur und das Zuggeschäft dürfte der Aktie aber eine höhere Bewertung zugesprochen werden.