Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (05.05.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Die endgültigen Zahlen von Siemens Gamesa hätten am Donnerstag einmal mehr verdeutlicht, wie schwierig die Lage der europäischen Turbinenbauer sei. Die Tochter von Siemens Energy sei im zweiten Quartal 2021/22 noch tiefer in die Verlustzone ausgerutscht und setze die Prognose weiter aus. Überraschend komme das aber nicht mehr, die Aktie reagiere sogar leicht positiv.Von Januar bis März sei der Fehlbetrag bei Siemens Gamesa unter dem Strich auf 377 Mio. Euro gestiegen. Im Vorjahr habe sich der Nettoverlust auf 66 Mio. Euro belaufen. Lieferkettenprobleme, hohe Kosten sowie anhaltenden Probleme mit ihrer neuen Land-Turbine hätten die Zahlen belastet.Der Auftragseingang sei im zweiten Quartal von 5,5 Mrd. auf 1,2 Mrd. Euro gesunken. Der Grund sei ein deutlich schwächeres Geschäft mit Windturbinen an Land gewesen. Dies sei auf längere und Neuverhandlungen von Projekten auch infolge der steigenden Kosten zurückzuführen gewesen, wie es geheißen habe. Zudem gehe Siemens Gamesa selektiver bei der Annahme von Aufträgen um. Aber auch das Geschäft mit Windturbinen auf See sei deutlich schlechter verlaufen, was das Unternehmen neben Lieferkettenstörungen auch mit in der Branche üblichen Schwankungen begründet habe.Siemens Gamesa habe bereits Ende April vorläufige Zahlen präsentiert, die deutlich schlechter ausgefallen seien als erwartet. Die Prognose habe Siemens Gamesa ausgesetzt und wolle sie überprüfen.Anleger warten bei der Siemens Gamesa-Aktie weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.05.2022)(Mit Material von dpa-AFX)