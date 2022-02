Tradegate-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

18,385 EUR -3,99% (03.02.2022, 11:03)



XETRA-Aktienkurs Siemens Gamesa-Aktie:

18,385 EUR -2,10% (03.02.2022, 10:37)



ISIN Siemens Gamesa-Aktie:

ES0143416115



WKN Siemens Gamesa-Aktie:

A0B5Z8



Ticker-Symbol Siemens Gamesa-Aktie:

GTQ1



Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (03.02.2022/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.Seit der erneuten Gewinnwarnung vor zwei Wochen sei die Stimmung bei Siemens Gamesa am Boden. Am Mittwoch habe der Turbinenbauer deshalb bereits bekanntgegeben, dass ein neuer Chef komme. Siemens Gamesa-Chef Andreas Nauen müsse wegen der enttäuschenden Geschäftsentwicklung Platz für das bisherige Siemens Energy-Vorstandsmitglied Jochen Eickholt machen. Im ersten Quartal des gebrochenen Geschäftsjahres sei der Konzern tief in die roten Zahlen gerutscht.Derweil erwäge der Konzern, sich von der Windanlagen-Pipeline in Südeuropa zu trennen. Das hätte laut Angaben einen positiven Effekt auf die Ergebnisse. Auch weitere Maßnahmen, um steigende Kosten in den Lieferketten zu bekämpfen und Personalkosten zu kontrollieren, seien geplant.Die Probleme bei Siemens Gamesa seien teils branchenbedingt, teils allerdings auch hausgemacht. Schnelle Besserung sei auch unter einem neuen Chef nicht in Sicht. Anleger sollten deshalb trotz der langfristig guten Aussichten weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.02.2022)Börsenplätze Siemens Gamesa-Aktie: