Kurzprofil Siemens Gamesa Renewable Energy S.A.:



Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ehemals Gamesa Corporación Tecnológica S.A.) (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) ist im Bereich nachhaltiger Energielösungen mit Fokus auf Windenergie international tätig. Die Geschäftsaktivitäten untergliedern sich in Windkraftanlagen, Betrieb und Wartung und Technologische Diversifizierung. Mit Produktionsstätten in Europa, Indien, Brasilien und China ist das Unternehmen einer der größten Hersteller von Windkraftanlagen weltweit mit über 35.000 MW installierter Leistung. Darüber hinaus wurden bereits Windparks mit einer Leistung von über 7.000 MW fertiggestellt.



Im Weiteren bietet die Gesellschaft mit ihrem O&M Service umfangreiche Dienstleistungen und Einrichtungen wie beispielsweise weltweite Operatingcenter für den Betrieb, die Instandhaltung und die Optimierung der Verfügbarkeit und die Maximierung der Energieproduktion der Windkraftanlagen, Web-Portal für die Kunden, Logistiknetzwerk für Ersatzteile, Wartungsdienstleistungen wie auch die CCS Schule (Commercial, Construction, Services) an. Außerdem ist die Gruppe in der Entwicklung elektrischer und mechanischer Anlagen für die Energieerzeugung tätig. Die Gesellschaft wurde 1976 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Zamudio, Spanien. Im April 2017 fusionierte Gamesa mit dem Bereich Windenergie von Siemens. (25.03.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens Gamesa-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Siemens Gamesa Renewable Energy S.A. (ISIN: ES0143416115, WKN: A0B5Z8, Ticker-Symbol: GTQ1) unter die Lupe.In den vergangenen Monaten habe die Siemens Gamesa-Aktie den Anlegern wenig Freude bereitet. Auch die jüngste Kurserholung, als Green-Tech-Aktien nach dem Ausbruch des Ukraine-Kriegs auf breiter Front angezogen hätten, sei nur von kurzer Dauer gewesen. Ein neues 52-Wochen-Tief rücke immer näher, auch Morgan Stanley bleibe skeptisch.Aufgrund des steigenden Kostendrucks auf den Turbinenbauer habe Analystin Katie Self die Schätzungen für den operativen Gewinn gesenkt. Sie rechne damit, dass zwei Jahre lang viele liquide Mittel abfließen würden und sei deshalb im Vergleich zu anderen Experten viel vorsichtiger. Das Kursziel habe Self von 16 noch einmal auf 14 Euro gekappt, das Rating laute weiter "underweight".Die Verkaufsempfehlung untermauere einmal mehr, wie schlecht die Stimmung um Siemens Gamesa sei. Hausgemachte Probleme und die branchenweite Belastung für die ohnehin schmalen Margen durch hohe Energie- und Rohstoffpreise dürften auch 2022 die Zahlen belasten. Bereits in den vergangenen Monaten hätten Gewinnwarnungen immer mehr Vertrauen bei den Investoren zerstört. Da zudem auch das künftige Verhältnis zum Großaktionär Siemens Energy noch immer offen sei, würden viele Fragen ungeklärt bleiben - und eine schnelle Besserung sei nicht in Sicht.Anleger greifen deshalb nicht in das schwache Chartbild und warten weiter ab, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link