Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Stromerzeugung und -verteilung, intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Durch das eigenständig geführte Unternehmen Siemens Mobility, einer der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für Personen- und Güterverkehr. Über die Mehrheitsbeteiligungen an den börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers und Siemens Gamesa Renewable Energy gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices sowie umweltfreundlichen Lösungen für die On- und Offshore-Windkrafterzeugung.



Im Geschäftsjahr 2019, das am 30. September 2019 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 86,8 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 5,6 Milliarden Euro. Ende September 2019 hatte das Unternehmen weltweit rund 385.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (20.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Ein bewegtes Jahr liege hinter Siemens. Trotz Corona-Krise habe der DAX-Konzern den Umbau massiv vorangetrieben. Das neue Gesicht bestehe nun aus Digitalen Industrien, Intelligenter Infrastruktur und Mobilität. Gerade letztere Sparte rund um Züge und die zugehörige Infrastruktur habe unter der Krise gelitten. 2021 solle nun allerdings ein fulminantes Comeback erfolgen.So rechne Siemens mit einer deutlichen Erholung vom Corona-bedingten Einbruch. Der weltweite Markt für Züge und entsprechende Infrastruktur werde in den nächsten drei Jahren um ein Viertel wachsen und das Niveau vor der Pandemie übertreffen, so Siemens-Mobility-CEO Michael Peter zu Bloomberg News. Nach einem schwierigen Jahr dürften steigende Staatsausgaben zur Senkung der transportbedingten Emissionen das Wachstum anschieben.Seit dem kartellrechtlich bedingten Platzen der Alstom-Fusion im vergangenen Jahr sei klar, dass Siemens Mobility ein Kerngeschäft des Konglomerats bleibe. Auch wenn weiterhin gelte, dass es schwierig werde, sich gegen den chinesischen Weltmarktführer CRRC zu behaupten, würden zumindest die mittelfristigen Aussichten stimmen. Während Alstom sich nun mit Bombardier zusammenschließe, rechne Siemens eigenständig mit vollen Auftragsbüchern und starken Margen.Siemens sei auf dem richtigen Weg. Im Zuggeschäft dürfte es 2021 eine echte Belebung geben. Auch die Digitalen Industrien sollten von einer potenziellen Erholung der Wirtschaft profitieren. Nach dem Konzernumbau liege nun der Fokus wieder auf dem operativen Geschäft. Das dürfte sich auch im Aktienkurs widerspiegeln. Anleger sollten dabei bleiben, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.12.2020)