Börsenplätze Siemens-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:

136,34 EUR -0,28% (24.06.2021, 10:52)



XETRA-Aktienkurs Siemens-Aktie:

135,38 EUR -1,08% (24.06.2021, 10:37)



ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Ticker-Symbol Deutschland Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten intelligente Infrastruktur bei Gebäuden und dezentralen Energiesystemen sowie Automatisierung und Digitalisierung in der Prozess- und Fertigungsindustrie.



Siemens verbindet die physische und digitale Welt - mit dem Anspruch, daraus einen Nutzen für Kunden und Gesellschaft zu erzielen. Durch Mobility, einem der führenden Anbieter intelligenter Mobilitätslösungen für den Schienen- und Straßenverkehr, gestaltet Siemens außerdem den Weltmarkt für den Personen- und Güterverkehr mit. Über die Mehrheitsbeteiligung an dem börsennotierten Unternehmen Siemens Healthineers gehört Siemens zudem zu den weltweit führenden Anbietern von Medizintechnik und digitalen Gesundheitsservices. Darüber hinaus hält Siemens eine Minderheitsbeteiligung an der seit dem 28. September 2020 börsengelisteten Siemens Energy, einem der weltweit führenden Unternehmen in der Energieübertragung und -erzeugung.



Im Geschäftsjahr 2020, das am 30. September 2020 endete, erzielte der Siemens-Konzern einen Umsatz von 57,1 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 4,2 Milliarden Euro. Zum 30.09.2020 hatte das Unternehmen weltweit rund 293.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (24.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Industriekonzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol Deutschland: SIE, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Wie bereits erwartet habe sich der DAX-Konzern neue Ziele für die kommenden Jahre gesetzt. Der neue Chef Roland Busch wolle damit ein klares Zeichen an den Kapitalmarkt setzen. Für neue Euphorie reiche das zunächst nicht.Die vergleichbaren Umsätze sollten in den kommenden drei bis fünf Jahren durchschnittlich um 5 bis 7% pro Jahr wachsen, habe Siemens am Donnerstag im Vorfeld seines Kapitalmarkttages mitgeteilt. Zuvor habe der Konzern über den Geschäftszyklus ein Plus von 4 bis 5% angepeilt. Der Gewinn solle stärker wachsen als der Umsatz: So solle das Ergebnis je Aktie vor Kaufpreisallokationen - also bereinigt um Auswirkungen von Zukäufen - jährlich im hohen einstelligen Bereich zulegen. Die Margenziele für die Sparte intelligente Infrastruktur sowie für das Zuggeschäft seien nach oben revidiert worden.Für das Geschäft mit der digitalen Industrie sei das bisherige Margenziel von 17 bis 23% beibehalten worden. Hier strebe Siemens einen Umbau des Softwaregeschäfts an, was zunächst auf die Zahlen drücken werde. Große Teile des Softwaregeschäfts sollten künftig als cloud-basierter Service angeboten werden. Für Siemens bedeute die Umstellung kontinuierlichere Umsätze, zudem sollten damit neue Zielgruppen erschlossen werden, habe es geheißen.Für das laufende Geschäftsjahr 2021/22 (per Ende September) habe Siemens seine Gewinnprognose bekräftigt. Anders als zuletzt seien nun die Belastungen der Übernahme des US-Krebsspezialisten Varian durch die Medizintechniktochter Siemens Healthineers enthalten. Die derzeit "günstige Geschäftsentwicklung" des Konzerns setze sich auch im laufenden Quartal fort, so Siemens.Unter dem neuen Chef bleibe Siemens auch nach dem Umbau ehrgeizig. Das sei gut und dürfte der Aktie wieder Schwung verleihen, auch wenn es zunächst nicht für Kursgewinne reiche. Neue Allzeithochs seien möglich. Die Siemens-Aktie bleibe ein Basisinvestment im DAX, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 24.06.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link