ISIN Siemens-Aktie:

DE0007236101



WKN Siemens-Aktie:

723610



Eurex Optionskürzel Siemens-Aktienoption:

SIE



Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SIE



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Siemens-Aktie:

SMAWF



Kurzprofil Siemens AG:



Die Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) (Berlin und München) ist ein führender internationaler Technologiekonzern, der seit mehr als 170 Jahren für technische Leistungsfähigkeit, Innovation, Qualität, Zuverlässigkeit und Internationalität steht. Das Unternehmen ist weltweit aktiv, und zwar schwerpunktmäßig auf den Gebieten Elektrifizierung, Automatisierung und Digitalisierung.



Siemens ist einer der größten Hersteller energieeffizienter ressourcenschonender Technologien. Das Unternehmen ist außerdem einer der führenden Anbieter effizienter Stromerzeugungs- und Stromübertragungslösungen, Pionier bei Infrastrukturlösungen sowie bei Automatisierungs-, Antriebs- und Softwarelösungen für die Industrie. Darüber hinaus ist das Unternehmen mit seiner börsennotierten Tochtergesellschaft Siemens Healthineers AG ein führender Anbieter bildgebender medizinischer Geräte wie Computertomographen und Magnetresonanztomographen sowie in der Labordiagnostik und klinischer IT.



Im Geschäftsjahr 2018, das am 30. September 2018 endete, erzielte Siemens einen Umsatz von 83,0 Milliarden Euro und einen Gewinn nach Steuern von 6,1 Milliarden Euro. Ende September 2018 hatte das Unternehmen weltweit rund 379.000 Beschäftigte. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.siemens.com. (17.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Siemens-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektrotechnik-Konzerns Siemens AG (ISIN: DE0007236101, WKN: 723610, Ticker-Symbol: SIE, NASDAQ OTC-Symbol: SMAWF) unter die Lupe.Die Siemens-Aktie habe in dieser Woche erstmals wieder dreistellige Kurse erreicht. Am Donnerstag gehöre der Industriekonzern aber zu den schwächsten Werten im DAX, nachdem Morgan Stanley das Kursziel für die Aktie von 122 auf 113 Euro gesenkt habe.Derweil seien am Mittwoch erste Details zum Börsengang der Energiesparte bekanntgegeben worden. Diese solle künftig als Siemens Energy firmieren. Mit dem Namen Siemens Energy wähle Siemens den Favoriten der Mitarbeiter und entscheide sich gegen einen Kunstnamen. Spätestens im September 2020 solle die Tochter separat an der Börse sein. Für den Hauptsitz werde derzeit München favorisiert. Siemens wolle nach der Abspaltung maximal 49% der Anteile behalten. Der Rest solle an die eigenen Aktionäre gehen.Eine Studie von Morgan Stanley habe die Simens-Aktie am Donnerstag unter Druck gebracht. Die US-Investmentbank halte die Konsenserwartungen für den Gewinn für zu hoch. Das bringe die Aktie nach dem Sprung über die 100-Euro-Marke wieder unter Druck. "Der Aktionär" bleibe dabei: Konglomerate seien an der Börse derzeit weniger gefragt als spezialisierte Konzerne. Anleger könnten weiter abwarten, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Siemens-Aktie:Xetra-Aktienkurs Siemens-Aktie:98,92 EUR -1,79% (17.10.2019, 17:35)Tradegate-Aktienkurs Siemens-Aktie:99,25 EUR -1,42% (17.10.2019, 19:23)