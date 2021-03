Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Wien (www.aktiencheck.de) - Siemens Energy (ISIN: DE000ENER6Y0, WKN: ENER6Y, Ticker-Symbol Deutschland: ENR) wird ab dem 22. März Beiersdorf (ISIN: DE0005200000, WKN: 520000, Ticker-Symbol: BEI, Nasdaq OTC-Symbol: BDRFF) im DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) ersetzen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.



HelloFresh (ISIN: DE000A161408, WKN: A16140, Ticker-Symbol: HFG) bleibe aufgrund der verschärften Börsenregeln vorerst im MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741), wo neben Beiersdorf die VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF)-Holding Porsche (ISIN: DE000PAH0038, WKN: PAH003, Ticker-Symbol: PAH3, NASDAQ OTC-Symbol: POAHF), der Energieparkbetreiber Encavis (ISIN: DE0006095003, WKN: 609500, Ticker-Symbol: CAP) und der Windkraftanlagenhersteller Nordex (ISIN: DE000A0D6554, WKN: A0D655, Ticker-Symbol: NDX1, NASDAQ OTC-Symbol: NRDXF) hinzukämen.



Übernahmepläne hätten bei Amgen (ISIN: US0311621009, WKN: 867900, Ticker-Symbol: AMG, NASDAQ-Symbol: AMGN) und Five Prime Therapeutics (ISIN: US33830X1046, WKN: A1W5T9, Ticker-Symbol: 5P8) für Aufmerksamkeit gesorgt. Der US-Biotechkonzern Amgen wolle sein Geschäft mit neuartigen Krebsmedikamenten weiter ausbauen und daher das Biotechnologieunternehmen Five Prime Therapeutics für USD 1,9 Mrd. übernehmen. Während Amgen letztlich um 0,9 Prozent nachgegeben hätten, seien die Five Prime Therapeutics-Titel um 78,7% hochgeschnellt. (05.03.2021/ac/a/m)

